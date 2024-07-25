Мобілізація в Україні 2024 — хто зможе служити за місцем проживання, новий закон

Воїни-зв'язківці, які воюють на Запорізькому напрямку. Фото: ЗОВА

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Лави ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів поповнюють як військовозобов'язані, так і добровольці. Водночас раніше законом були передбачені певні категорії громадян, які мали право проходити військову службу за місцем проживання. Проте, після набрання чинності нового закону про мобілізацію, правила були змінені.

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Які категорії громадян України раніше мали право служити за місцем проживання

До внесення змін у законодавство, добровільно вступити до лав ЗСУ та служити за місцем проживання могли:

багатодітні батьки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

батьки-одинаки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

опікуни дітей-сиріт до 18 років;

опікуни та прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю I чи II групи;

опікуни дітей з тяжкими захворюваннями;

особи, які постійно доглядають за хворими членами родини або особами з інвалідністю;

особи, у яких дружина (чоловік) має інвалідність I чи II групи;

опікуни недієздатних осіб з інвалідністю;

особи, у яких чоловік (дружина) проходить військову службу.

Українські військові на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила/Facebook

Що змінив новий закон про мобілізацію

Відповідно до вищезгаданого закону, до переліку осіб, які мають право на відстрочку, але можуть бути прийняті на службу за їх згодою за контрактом, додані:

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи через онкозахворювання, відсутність кінцівки, кисті руки, стопи, одного з парних органів, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

члени сім'ї другого ступеня спорідненості людини з інвалідністю I чи II групи, якщо вони зайняті постійним доглядом за відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості;

члени сім'ї третього ступеня спорідненості, якщо немає першого та другого ступенів спорідненості.

Проте, формулювання "лише за місцем проживання" більше не застосовується до жодної з перелічених вище категорії, що дозволяє більш гнучко розподіляти військові кадри залежно від потреб оборони.

У Міноборони підкреслили, що відтепер місце проходження служби може не збігатися з місцем проживання, що раніше було передбачено законодавством.

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