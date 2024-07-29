Мобилизация в Украине — кому разрешат проходить альтернативную службу по новому закону

Украинские военнослужащие на построении. Фото: mil.gov.ua

В Украине есть граждане, которые по своим религиозным убеждениям не могут брать в руки оружие. В законодательстве для них предусмотрена возможность альтернативной службы, которая является невоенной. Тем не менее она доступна только в мирное время. Таким образом верующие определенных конфессий во время полномасштабной войны фактически потеряли возможность отказаться от оружия.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект №11439, согласно которому военнообязанные смогут отказаться от военной службы из-за своих религиозных взглядов даже во время действия военного положения и общей мобилизации.

Альтернативная (невоенная) служба в Украине — что предусматривает новый закон

Данный проект закона имеет целью внести изменения в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по обеспечению конституционного права граждан на альтернативную (невоенную) службу.

Таким образом, возможно расширение круга лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

К таким категориям хотят отнести:

священнослужителей, принадлежащих к церквям и религиозным организациям (объединениям);

граждан Украины, которые в письменном виде подтвердят, что исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям.

Следует добавить, что в последнем случае исполнение воинской обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Военный читает Библию. Фото: depositphotos.com

Кто имеет право на альтернативную службу

Претендовать на альтернативную службу могут военнообязанные, вероисповедание которых не позволяет брать в руки оружие. В Украине на законодательном уровне закреплен список таких религиозных организаций. К ним относятся:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Покутники;

Свидетели Иеговы;

Общество Сознания Кришны;

Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);

Христиане евангельской веры.

При этом они должны документально или иным образом подтвердить истинность убеждений. Например, принести в ТЦК и СП справку от своей религиозной общины.

Украинские военнослужащие на построении. МОТЦК и СП/Facebook

Что означает альтернативная служба и где ее проходят

В действующем ЗУ "О военной службе и воинской обязанности" указано, что такая служба проходит на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с:

социальной защитой населения;

здравоохранением;

защитой окружающей среды;

строительством;

жилищно-коммунальным хозяйством;

сельским хозяйством;

патронажной службой в организациях Общества Красного Креста Украины.

Ранее мы писали, что сейчас делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки, и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Напомним, мы сообщали, кому из мобилизованных украинцев разрешат служить по месту жительства.

Также мы информировали, что в Минобороны поддержали законопроект о частных военных компаниях в Украине.