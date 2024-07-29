Мобилизация в Украине — кому разрешат проходить альтернативную службу по новому закону

Некоторым украинцам разрешат проходить альтернативную службу — новый закон
В Украине есть граждане, которые по своим религиозным убеждениям не могут брать в руки оружие. В законодательстве для них предусмотрена возможность альтернативной службы, которая является невоенной. Тем не менее она доступна только в мирное время. Таким образом верующие определенных конфессий во время полномасштабной войны фактически потеряли возможность отказаться от оружия.
В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект №11439, согласно которому военнообязанные смогут отказаться от военной службы из-за своих религиозных взглядов даже во время действия военного положения и общей мобилизации.
Альтернативная (невоенная) служба в Украине — что предусматривает новый закон
Данный проект закона имеет целью внести изменения в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по обеспечению конституционного права граждан на альтернативную (невоенную) службу.
Таким образом, возможно расширение круга лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
К таким категориям хотят отнести:
- священнослужителей, принадлежащих к церквям и религиозным организациям (объединениям);
- граждан Украины, которые в письменном виде подтвердят, что исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям.
Следует добавить, что в последнем случае исполнение воинской обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.
Кто имеет право на альтернативную службу
Претендовать на альтернативную службу могут военнообязанные, вероисповедание которых не позволяет брать в руки оружие. В Украине на законодательном уровне закреплен список таких религиозных организаций. К ним относятся:
- Адвентисты-реформисты;
- Адвентисты седьмого дня;
- Евангельские христиане;
- Евангельские христиане-баптисты;
- Покутники;
- Свидетели Иеговы;
- Общество Сознания Кришны;
- Харизматические христианские церкви (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
- Христиане веры евангельской (и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам);
- Христиане евангельской веры.
При этом они должны документально или иным образом подтвердить истинность убеждений. Например, принести в ТЦК и СП справку от своей религиозной общины.
Что означает альтернативная служба и где ее проходят
В действующем ЗУ "О военной службе и воинской обязанности" указано, что такая служба проходит на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с:
- социальной защитой населения;
- здравоохранением;
- защитой окружающей среды;
- строительством;
- жилищно-коммунальным хозяйством;
- сельским хозяйством;
- патронажной службой в организациях Общества Красного Креста Украины.
Ранее мы писали, что сейчас делать военнообязанным, которым вера не позволяет брать оружие в руки, и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.
Напомним, мы сообщали, кому из мобилизованных украинцев разрешат служить по месту жительства.
Также мы информировали, что в Минобороны поддержали законопроект о частных военных компаниях в Украине.
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