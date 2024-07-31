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Декрет для чоловіка — чи не втратить він таким чином бронювання

31 липня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Декретна відпустка для чоловіка - чи не анулює вона бронювання від мобілізації
Чоловік з маленькою дитиною. Фото: familienportal.nrw
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний чоловік, який має бронювання від мобілізації, може тимчасово залишити роботу — пішовши у декретну відпустку для догляду за дитиною віком до 3 років. У такому випадку його бронювання не анулюється.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання від мобілізації

Під час дії воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації частина військовозобов’язаних чоловіків має право на бронювання.

Броня від призову у особливий період надається працівникам підприємств, які визнані критично важливими для української економіки.

Декретна відпустка для заброньованого

Причому на бронювання не впливають інші фактори. Скажімо, якщо чоловік, маючи броню від мобілізації, вирішить піти у декретну відпустку для догляду за дитиною віком до 3 років, він не втратить свого права.

"Бронювання не може бути анульовано у зв'язку із виходом у декретну відпустку", — підкреслив Юрій Айвазян, нагадавши, що такого пункту немає у списку варіантів анулювання броні.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

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