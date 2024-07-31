Декретный отпуск для мужчины - не аннулирует ли он бронирование от мобилизации

Человек с маленьким ребенком. Фото: familienportal.nrw

Военнообязанный мужчина, имеющий бронирование от мобилизации , может временно оставить работу — уйдя в декретный отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В таком случае его бронирование не аннулируется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения и объявленной общей мобилизации часть военнообязанных мужчин имеет право на бронирование.

Броня от призыва в особый период предоставляется работникам предприятий, которые признаны критически важными для украинской экономики.

Декретный отпуск для забронированного

Причем на бронирование не влияют другие факторы. Скажем, если мужчина, имея броню от мобилизации, решит уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, он не потеряет своего права.

"Бронирование не может быть аннулировано в связи с выходом в декретный отпуск", — подчеркнул Юрий Айвазян, напомнив, что такого пункта нет в списке вариантов аннулирования брони.

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Добавим, что в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.