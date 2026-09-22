Як через ЦНАП змінити підставу для відстрочки

Чоловік у ЦНАПі. Фото ілюстративне: cnaprv.gov.ua

Українці можуть змінити підставу для відстрочки від призову, звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАпів) із відповідною заявою і пакетом документів. Звернення розгляне комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Доки вона не ухвалить рішення, чинна відстрочка діятиме.

Про це 21 вересня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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​Як працює переоформлення відстрочки у ЦНАПі

​Подати документи до ЦНАПу можуть ті військовозобов’язані, які вже мають чинну відстрочку, але отримали нову законну підставу для неї. Адміністратори передадуть звернення на розгляд комісії при районному або міському ТЦК та СП.

"На час розгляду заяви відстрочка продовжує діяти", — наголосили в регіональному військкоматі.

​Якщо фахівці ухвалять позитивне рішення, нову підставу внесуть до системи "Оберіг", а стара втратить свою силу. Якщо ж у зміні підстави відмовлять, військовозобов'язаний зможе користуватися попередньою відстрочкою до кінця її терміну.

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Через ЦНАП не можна:

поміняти відстрочку на бронювання або навпаки;

скасувати вже надані відстрочок — для цього потрібно звертатися напряму до ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія повідомляв, що ігнорувати направлення на ВЛК не варто навіть тим студентам, які мають відстрочку. За неявку не медогляд передбачається покарання. Йдеться про штраф до 17 тисяч гривень і оголошення в розшук.

Також Новини.LIVE з посиланням на експерта із трудового права, військового обліку і бронювання Тетяну Донець писав, що бронювання можуть скасувати в будь-який момент. Таке право має керівник критично важливого підприємства, де працює військовозобов'язаний. Скасування доступне на порталі "Дія".