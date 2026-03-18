Офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Різниця у звільненні мобілізованих та контрактників

Військовослужбовці, які проходять військовому службу у ЗСУ під час повномасштабної війни, потрапляють туди кількома шляхами. З одного боку, це мобілізація (як примусова, так і добровільна), з іншого, це підписання певного строкового контракту.

Якщо мобілізовані громадяни мають служити до моменту оголошення демобілізації, або до появи особистих підстав для звільнення, то у військовослужбовця контрактної служби ситуація зі звільненням з армії принципово відрізняється.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу за контрактом. Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися із лав ЗСУ після завершення контракту. Військовий наголосив, що він має офіцерське звання.

Вплив офіцерського звання на звільнення по закінченні контракту

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що право на звільнення у такого громадянина є. І той факт, офіцер він чи рядовий, не має значення, принаймні, так говорить закон.

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив у коментарі: "Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану". Інший юрист, Владислав Дерій, нагадав важливий нюанс у процесі звільнення: "Ви можете звільнитись з військової служби, якщо за три місяці до закінчення контракту подасте рапорт про звільнення".

Разом з тим, додав Дерій, навіть після звільнення колишнього військового можуть мобілізувати. Юрист пояснив, що треба зробити після звільнення офіцера: "Майте на увазі, що Ви повинні будете протягом 5 днів звернутися до ТЦК та стати на військовий облік військовозобов'язаних. Але, якщо у Вас не буде підстав для відстрочки згідно статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Вас можуть відразу мобілізувати".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", граничний вік для звільнення під час особливого стану становить 60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. Для вищого офіцерського складу це вік збільшено до 65 років.

Додамо, ми повідомляли про те, коли звільнених з армії після строкової служби можуть мобілізувати повторно.

Колишні строковики мали звертатися до ТЦК для постановки на облік військовозобов'язаних. У територіальному центрі їх мали внести в "Оберіг" та надати відстрочку на 12 місяців. Одночасно їм видавали мобілізаційне розпорядження з необхідністю прибути через 12 місяців для проходження військової служби у конкретній військовій частині та на конкретній посаді.