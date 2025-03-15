Як суд покарав депутата, який обіцяв за хабар вплинути на рішення МСЕК

Зала судового засідання. Фото ілюстративне: kt.ck.court.gov.ua

Депутат Кам'янської міської ради, який має адвокатське свідоцтво, зловживав службовим впливом. За хабар фігурант обіцяв вплинути на рішення МСЕК.

Відповідний вирок 8 березня ухвалив Черкаський районний суд Черкаської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у квітні 2024 року посередник передав адвокату шість тисяч доларів. За цю суму той мав забезпечити інвалідність II групи жінці, аби син цієї громадянки міг під виглядом догляду за нею виїхати за кордон.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не заперечував. Чоловік розкаявся, однак заявив, що мав отримати від цієї оборудки лише 500 доларів, а більшу частину суми – передати фірмі, яка нібито допомагала оформлювати навчання за кордоном та інвалідності. Назву цієї компанії підсудний пригадати не зміг. У показаннях він плутався, однак пояснив це тим, що його місяць тому вдарили по голові.

Фігуранта визнали винним і оштрафували на 235 тисяч гривень. Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, житель Львівського району відмовився від отримання бойової повістки й не прибув до ТЦК та СП. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Київській області чоловік скоїв напад на жінку похилого віку. Порушника засудили до десятьох років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно.