Как суд наказал депутата, который обещал за взятку повлиять на решение МСЭК

Зал судебного заседания. Фото иллюстративное: kt.ck.court.gov.ua

Депутат Каменского городского совета, имеющий адвокатское свидетельство, злоупотреблял служебным влиянием. За взятку фигурант обещал повлиять на решение МСЭК.

Соответствующий приговор 8 марта вынес Черкасский районный суд Черкасской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в апреле 2024 года посредник передал адвокату шесть тысяч долларов. За эту сумму тот должен был обеспечить инвалидность II группы женщине, чтобы сын этой гражданки мог под видом ухода за ней выехать за границу.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не отрицал. Мужчина раскаялся, однако заявил, что должен был получить от этой сделки только 500 долларов, а большую часть суммы — передать фирме, которая якобы помогала оформлять обучение за рубежом и инвалидности. Название этой компании подсудимый вспомнить не смог. В показаниях он путался, однако объяснил это тем, что его месяц назад ударили по голове.

Фигуранта признали виновным и оштрафовали на 235 тысяч гривен. Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, житель Львовского района отказался от получения боевой повестки и не прибыл в ТЦК и СП. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Киевской области мужчина совершил нападение на пожилую женщину. Нарушителя приговорили к десяти годам заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество.