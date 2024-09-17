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Депутати вирішать долю обмежено придатних — чи будуть мобілізувати громадян віком до 25 років

17 вересня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Комітет з Нацбезпеки виступив проти мобілізації обмежено придатних віком до 25 років
Мобілізовані бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Заборону на мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років підтримав Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради. Таким чином законопроєкт можна відправити на голосування парламентарям.  

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Повідомлення від Олексія Гончаренка. Фото: Скриншот

Згідно з цим законопроєктом, від мобілізації звільняються не тільки обмежено придатні віком до 25 років, але й такі люди можуть бути звільнені з військової служби, яких встигли мобілізувати до прийняття закону.

"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", — написав нардеп.

Олексій Гончаренко зазначає, що підтримка законопроєкту комітетом з Нацбезпеки дозволяє успішного його проголосувати вже на найближчому засіданні українського парламенту.

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