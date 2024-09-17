Комітет з Нацбезпеки виступив проти мобілізації обмежено придатних віком до 25 років

Депутати вирішать долю обмежено придатних — чи будуть мобілізувати громадян віком до 25 років
Заборону на мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років підтримав Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради. Таким чином законопроєкт можна відправити на голосування парламентарям.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Що ще пропонується законопроєктом 11379-д
Згідно з цим законопроєктом, від мобілізації звільняються не тільки обмежено придатні віком до 25 років, але й такі люди можуть бути звільнені з військової служби, яких встигли мобілізувати до прийняття закону.
"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", — написав нардеп.
Олексій Гончаренко зазначає, що підтримка законопроєкту комітетом з Нацбезпеки дозволяє успішного його проголосувати вже на найближчому засіданні українського парламенту.
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