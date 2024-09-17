Відстрочка від мобілізації - догляд за близькими як привід для відстрочки - довідка МСЕК, як оформити відстрочку

Консультація під час МСЕК. Фото: "АрміяInform"

Відстрочка для догляду за близькими людьми надається за наявності довідки медико-соціальної експертної комісії. Втім, навіть якщо з якоїсь причини довідки немає, військовозобов’язаний може надати інші документи на підтвердження необхідності догляду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду за близькими

Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, якщо у них є це законні підстави.

Зокрема, такою підставою може стати догляд за близькими людьми, які потребують допомоги інших осіб.

Чи можна оформити відстрочку без довідки МСЕК

У ситуації з відстрочкою за такою причиною необхідно надати комісії при територіальному центрі комплектування довідку МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).

У випадку ж, якщо довідки МСЕК немає, можна надати один із наступних документів: