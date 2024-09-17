Відстрочка від мобілізації - догляд за близькими як привід для відстрочки - довідка МСЕК, як оформити відстрочку

Відстрочка для догляду за рідними — як підтвердити правомірність без довідки МСЕК
Відстрочка для догляду за близькими людьми надається за наявності довідки медико-соціальної експертної комісії. Втім, навіть якщо з якоїсь причини довідки немає, військовозобов’язаний може надати інші документи на підтвердження необхідності догляду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для догляду за близькими
Військовозобов’язані громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, якщо у них є це законні підстави.
Зокрема, такою підставою може стати догляд за близькими людьми, які потребують допомоги інших осіб.
Чи можна оформити відстрочку без довідки МСЕК
У ситуації з відстрочкою за такою причиною необхідно надати комісії при територіальному центрі комплектування довідку МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).
У випадку ж, якщо довідки МСЕК немає, можна надати один із наступних документів:
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,
- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності,
- довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
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