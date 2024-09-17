Комитет по Нацбезопасности выступил против мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Мобилизированные бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет поддержал Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады. Таким образом, законопроект можно отправить на голосование парламентариям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Сообщение от Алексея Гончаренко. Фото: Скриншот

Согласно этому законопроекту, от мобилизации освобождаются не только ограниченно пригодные в возрасте до 25 лет, но и такие люди могут быть уволены с военной службы, которых успели мобилизовать до принятия закона.

"Те ограниченно пригодные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", — написал нардеп.

Алексей Гончаренко отмечает, что поддержка законопроекта комитетом по Нацбезопасности позволяет успешно его проголосовать уже на ближайшем заседании украинского парламента.