Комитет по Нацбезопасности выступил против мобилизации ограниченно годных до 25 лет

Депутаты решат судьбу ограниченно пригодных — будут ли мобилизовать граждан в возрасте до 25 лет
Запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет поддержал Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады. Таким образом, законопроект можно отправить на голосование парламентариям.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Что еще предлагается законопроектом 11379-д
Согласно этому законопроекту, от мобилизации освобождаются не только ограниченно пригодные в возрасте до 25 лет, но и такие люди могут быть уволены с военной службы, которых успели мобилизовать до принятия закона.
"Те ограниченно пригодные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", — написал нардеп.
Алексей Гончаренко отмечает, что поддержка законопроекта комитетом по Нацбезопасности позволяет успешно его проголосовать уже на ближайшем заседании украинского парламента.
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