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Депутати змінять правила реєстрації в електронному кабінеті призовника

25 березня 2024 20:30
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало відомо, що буде з обов'язковою реєстрацією в е-кабінеті призовника
Реєструватися в е-кабінеті буде необов'язковим. Фото: itech.co.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Парламентський комітет з питань нацбезпеки продовжує розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Наразі нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Про це повідомив ТСН.

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Раніше заступник голови комітету з питань нацбезпеки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, говорив, що українці мають право подавати свої дані в ТЦК різними способами, але сам процес подачі є обов'язком. Тепер позиція більшості нардепів у профільному комітеті змінилася.

Космічні штрафи ухилянтам

Поки що невідомо, чи ухвалить комітет пропозицію про збільшення штрафів для ухилянтів до 100 000 або 200 000 грн. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

"Було про збільшення штрафів, але таких сум не бачила. Щодо заходів впливу — вони обговорювалися на одному з перших засідань", — розповіла вона.

Також Фріз повідомила, що комітет остаточно відхилив потенційну заборону ухилянтам керувати транспортними засобами, замороження їхніх банківських рахунків або обмеження на виїзд з країни.

Раніше адвокат розповів, що не так з рішенням надсилати електронні повістки. Також у Нацполіції озвучили алгоритм дій співробітників під час пошуку ухилянтів.

Верховна Рада
штрафи
мобілізація
законопроєкт
військовозобов'язані
ухилянти
електронні повістки

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