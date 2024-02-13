У Нацполіції озвучили алгоритм дій співробітників під час пошуку ухилянтів
В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Однак трапляються випадки, коли чоловіки ігнорують вручення повістки і не з'являються в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — за це в Україні передбачене кримінальне покарання.
Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв'ю Цензор.нет, як поліція шукає ухилянтів.
Як відбувається пошук ухилянтів в Україні
Представник поліції зазначив, що наявність кримінального провадження "розв’язує" руки та дає змогу провести весь комплекс слідчих і негласних слідчих розшукових дій.
Правоохоронці можуть проводити як допити оточення цієї людини, так і оперативні заходи, що стосуються телефонів та відкритого пересування на автомобілях.
Цуцкірідзе уточнив, що такі засоби застосовуються у випадку, коли вже вдалося встановити, де людина перебуває.
Раніше у поліції заявили, що ухилянти, які отримали умовні терміни покарання, все одно підлягають мобілізації в Україні.
Крім того, в ТЦК розповіли, що про похід до військкомату необхідно думати вже з 16 років, адже в 17 юнаки мають стати на військовий облік.
Також командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що цього року до армії необхідно мобілізувати 250 тис. громадян.
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