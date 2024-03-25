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Депутаты изменят правила регистрации в электронном кабинете призывника

25 марта 2024 20:30
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало известно, что будет с обязательной регистрацией в е-кабинете призывника
Регистрироваться в е-кабинете будет необязательным. Фото: itech.co.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.

Об этом сообщил ТСН.

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Ранее заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, говорил, что украинцы имеют право подавать свои данные в ТЦК разными способами, но сам процесс подачи является обязанностью. Теперь позиция большинства нардепов в профильном комитете поменялась.

Космические штрафы уклоняющимся

Пока неизвестно, примет ли комитет предложение об увеличении штрафов для уклонистов до 100 000 или 200 000 грн. Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз.

"Было об увеличении штрафов, но таких сумм не видела. О мерах влияния — они обсуждались на одном из первых заседаний", — рассказала она.

Также Фриз сообщила, что комитет окончательно отклонил потенциальный запрет уклонистам управлять транспортными средствами, замораживание их банковских счетов или ограничение на выезд из страны.

Ранее адвокат рассказал, что не так с решением присылать электронные повестки. Также в Нацполиции был озвучен алгоритм действий сотрудников при поиске уклонистов.

Верховная Рада
штрафы
мобилизация
законопроект
военнообязанные
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электронные повестки

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