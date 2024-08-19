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Депутатка пояснила, чи має людина право на відстрочку у разі втрати близького з першого кола

19 серпня 2024 12:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи має людина право на відстрочку у разі втрати близького з першого кола
Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо людина втратила близького родича з першого кола, вона має право на відстрочку від мобілізації. Утім відстрочка надається лише на певний період часу.

Про колізію в законодавстві розповіла народна депутатка від від фракції "Голос" Соломія Бобровська в інтерв'ю NV.

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За словами нардепи, відстрочка надається на довший період часу, аніж бронь, тобто довше, ніж на пів року. Ця людина, якщо вона не має бажання, не буде служити, і не буде призвана до війська у разі втрати родича з першого кола родини — батька, матері, сестри чи брата. Тепер це стосується, зокрема, і неповнорідних, особливо, коли ми говоримо про братів, сестер, коли мама чи тато спільні.

"У нас цей момент випав. Він теж дуже болючий для цих сімей. Мені здається, що держава не мала права втручатися, в принципі, у такі відносини, і коригувати, має людина право на відстрочку, чи не має, якщо неповнорідний брат, чи сестра, чи тато загинули. Тому ми це теж виправляємо", — сказала Бобровська.

Парламентарка сподівається, що це протягом найближчого тижня буде проголосовано і цю колізію виправлять.

"Ми якось намагаємося знаходити компроміси і переконувати Генеральний штаб. Тому що армія потребує завжди багато і всього, але армія — це лише один з стовпів держави, яка, на жаль, не бачить всю картину з висоти. Вона бачить з погляду потреб, ресурсу, задач, планування військових операцій тощо. Але є певні речі, які просто не лягають в логіку. І мені б хотілося, щоб ми далі не допускали таких речей і дивилися набагато прискіпливіше", — підсумувала Бобровська.

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