Мобилизация в Украине — имеет ли человек право на отсрочку в случае потери близкого первого круга

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com

Если человек потерял близкого родственника с первого круга, он имеет право на отсрочку от мобилизации. Впрочем, отсрочка предоставляется только на определенный период времени.

О коллизии в законодательстве рассказала народный депутат от от фракции "Голос" Соломия Бобровская в интервью NV .

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По словам нардепа, отсрочка предоставляется на более длительный период времени, чем бронь, то есть дольше, чем на полгода. Этот человек, если у него нет желания, не будет служить, и не будет призван в армию в случае потери родственника из первого круга семьи — отца, матери, сестры или брата. Теперь это касается, в частности, и неполнородных, особенно, когда мы говорим о братьях, сестрах, когда мама или папа общие.

"У нас этот момент выпал. Он тоже очень болезненный для этих семей. Мне кажется, что государство не имело права вмешиваться, в принципе, в такие отношения, и корректировать, имеет ли человек право на отсрочку, не имеет ли, если неполнородный брат, или сестра, погибли ли папа. Поэтому мы это тоже исправляем", — сказала Бобровская.

Парламентарий надеется, что это в течение ближайшей недели будет проголосовано и эту коллизию исправят.

"Мы как-то пытаемся находить компромиссы и убеждать Генеральный штаб. Потому что армия нуждается всегда много и всего, но армия — это лишь один из столпов государства, которое, к сожалению, не видит всю картину с высоты. Она видит с точки зрения потребностей, ресурса, задач, планирование военных операций и т.п. Но есть определенные вещи, которые просто не вкладываются в логику. И мне бы хотелось, чтобы мы дальше не допускали таких вещей и смотрели гораздо придирчивее", — подытожила Бобровская.