Право на відстрочку можуть надати ще одній категорії українців — новий законопроєкт

Чоловіки призовного віку у ТЦК та СП. Фото: АрміяInform

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються. У цей період військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають на військову службу. Водночас законом визначені категорії громадян, які мають право на відстрочку. А наразі звільнити від мобілізації хочуть ще одну категорію.

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У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №11391. Якщо його ухвалять, то він внесе зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Так, відомо, що цей документ передбачає відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів та сестер загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

"Цей законопроєкт розроблений з метою надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях", — йдеться у повідомленні нардепа.

Також Федієнко додав, що незабаром комітет має розглянути відповідні зміни.

Раніше ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, на який термін може надаватися відстрочка від мобілізації через перелом кінцівок або пальців.

Також ми інформували про те, що деякі працівники освіти мають право оформити відстрочку, але має бути дотримано кілька умов.