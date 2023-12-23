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Десять "волонтерів" з Херсонщини втекли за кордон, за справу взялася поліція

23 грудня 2023 20:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Десять "волонтерів" з Херсонщини втекли за кордон, за справу взялася поліція
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ухилянти скористалися системою "Шлях", щоб виїхати за кордон і більше не повернутися до України. Таким чином вони уникають служби у Збройних силах.

Про це розповів голова Херсоньскої ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, десять представників волонтерських організацій "Єдина Україна" та "Аджалик" отримали від ОВА дозвіл виїхати за кордон. Після цього вони не повернулися до України.

"Волонтери — незамінна підтримка держави та війська. Але, на жаль, знаходяться ті, хто спекулює на темі благодійності", — заявив Прокудін.

Маємо дві організації, які скористалися системою "Шлях" для виїзду за кордон. І під час другої поїздки не повернулися до України. Зараз ці випадки вивчають правоохоронці. 

"Звертаюся до всіх "розумніших за інших". Ви порушуєте закон. І обовʼязково нестимете відповідальність", — заявив Прокудін.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Загалом ворожих атак було 83. Через агресію загарбників шестеро людей отримали поранення.

Нагадуємо, що російські окупанти на очах у рідних вбили восьмикласника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники звинуватили дитину в тому, що він нібито щось фотографував.

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