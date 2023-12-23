Десять "волонтеров" из Херсонской области сбежали за границу, за дело взялась полиция

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Официальная страница/Telegram

Уклонисты воспользовались системой "Шлях", чтобы уехать за границу и больше не вернуться в Украину. Таким образом они избегают службы в Вооруженных силах.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, десять представителей волонтерских организаций "Единая Украина" и "Аджалик" получили от ОВА разрешение уехать за границу. После этого они не вернулись в Украину.

"Волонтеры — незаменимая поддержка государства и войска. Но, к сожалению, находятся те, кто спекулируют на теме благотворительности", — заявил Прокудин.

Есть две организации, которые воспользовались системой "Шлях" для выезда за границу. И во время второй поездки не вернулись в Украину. Сейчас эти случаи изучают правоохранители.

"Обращаюсь ко всем, кто "умнее других". Вы нарушаете закон. И обязательно будете нести ответственность", — заявил Прокудин.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Всего вражеских атак было 83. Из-за агрессии захватчиков шесть человек получили ранения.

Напоминаем, что российские оккупанты на глазах у родных убили восьмиклассника на временно оккупированной территории Херсонской области. Захватчики обвинили ребенка в том, что он якобы что-то фотографировал.