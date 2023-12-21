Мобилизация в Украине — из-за чего мужчину могут признать уклонистом

Сотрудники ТЦК разговаривают с военнообязанными мужчинами. Фото: google.com

С начала полномасштабного вторжения, которое длится в Украине почти два года, было введено военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанные мужчины получают повестки для уточнения данных. Уведомление таких граждан должно проходить по месту их регистрации. Кроме того, такие лица должны уведомлять ТЦК и СП об изменении места жительства, семейного положения и т.д. Если человек игнорирует это правило, то считается уклоняющимся от призыва на военную службу.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".

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Как подчеркнул Фитьо, при смене места жительства военнообязанные мужчины обязаны в семидневный срок встать на учет в новый ТЦК и СП.

Если этого не сделать, то все уведомления для них будут производиться по предыдущему адресу регистрации, где они стоят на военном учете.

К примеру, если военнообязанный переехал из Киева во Львов, он должен стать на учет в ТЦК Львова в течение семи дней после переезда. Если он этого не сделает, то ему будут приходить повестки по киевской прописке.

Таким образом, человек, который не обновил свои учетные данные, не стал на учет в новый ТЦК и СП, пытается избежать мобилизации, а значит, может быть признан уклонистом.

В то же время Фитьо напомнил, что в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Когда он будет синхронизирован с другими государственными реестрами, оповещать украинцев станет гораздо проще и отпадет необходимость делать это в спортклубах, ресторанах, блокпостах и т.д.

Раньше мы писали, что в Украине уклонистов от мобилизации ограничат в правах.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам, заключающим фиктивные браки, чтобы избежать мобилизации.

Также мы информировали, что в Запорожье ТЦК за деньги помогло избежать мобилизации 300 мужчинам.