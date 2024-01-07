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Дестабілізує суспільство — Тимошенко висловилася щодо закону про мобілізацію

7 січня 2024 02:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Дестабілізує суспільство — Тимошенко висловилася щодо закону про мобілізацію
Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: Прес-служба БЮТ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні готують новий законопроєкт щодо мобілізації. Утім, народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що не варто збурювати суспільство такими законопроєктами. 

Про це вона сказала під час відеозвернення у TikTok.

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За словами Тимошенко, закон про мобілізацію провокує нестабільність.

"Цей законопроєкт вже приніс дуже великі проблеми: і неконтрольоване зняття в банках депозитів, і величезні тисячні черги в консульствах по всьому світу для того, щоб якось свої легалізувати документи, українці там стоять", — каже нардепка.

Вона додає, що сьогодні люди налякані і залигають країну у будь-який спосіб.

"Сьогодні люди, які злякані, залишають країну в будь-який спосіб. Не збурюйте суспільство, не забувайте, що саме це суспільство великою мірою несе цю війну на своїх плечах. Будь-який закон про мобілізацію все-таки провокує нестабільність", — вважає вона.

Тимошенко заявила, що її партія вимагатиме вилучення пунктів, які передбачають кримінальну відповідальність за:

  • неявку до військкомату;
  • невідкриття електронного кабінету;
  • непроходження вчасно ВЛК тощо.

"Просто кримінальна відповідальність, репресії — це не наша країна. Ми ж не хочемо, щоб половина країни опинилася за ґратами, чи щоб люди лісами втікали в Румунію, Угорщину чи Польщу. Ми ж не хочемо кидати в тюрми людей, які сьогодні займаються волонтерством, тримають економіку на своїх руках, щоб країна жила. Категорично цього не можна робити", — підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, затвердження рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте наступного тижня. Планується ухвалення на 8-9 січня цього року.

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