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Секретар Комітету ВР назвав дату ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію

6 січня 2024 14:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Секретар Комітету ВР назвав дату ухвалення рішення щодо законопроєкту про мобілізацію
Українські військові в строю. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Затвердження рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте наступного тижня. Планується ухвалення на 8-9 січня цього року.

Про це в ефірі телемарафону розповів полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко.

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Котенко підкреслив, що розгляд законопроєкту є поетапним. За його словами, майже до всіх норм документа є технічні питання.

"Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Практично до кожної норми є питання щодо технічного написання або визначення відношення її до інших законів. Зараз йде заслуховування. Реальне прийняття рішення по законопроєкту комітетом буде на наступному тижні. Плануємо 8-9 січня", — вказав Костенко.

Також посадовець зауважив, що сьогодні, 6 січня, в Комітеті Ради заслухають Міністерство фінансів, яке доповідатиме про необхідні фінанси для проведення мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно, 4 січня у Комітеті ВР з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони триватиме протягом декількох днів. 

Додамо, в Україні продовжують мобілізовувати військовозобов'язаних. Проте ситуація з призовом залишається складною. Відтак ексміністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

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