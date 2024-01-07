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Дестабилизирует общество — Тимошенко высказалась по закону о мобилизации

7 января 2024 02:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Дестабилизирует общество — Тимошенко высказалась по закону о мобилизации
Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: Пресс-служба БЮТ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине готовят новый законопроект по мобилизации. Впрочем, народная депутат Юлия Тимошенко заявила, что не стоит возмущать общество такими законопроектами.

Об этом она сказала во время видеообращения в TikTok.

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По словам Тимошенко, закон о мобилизации провоцирует нестабильность.

"Этот законопроект уже принес очень большие проблемы: и неконтролируемое снятие в банках депозитов, и огромные тысячные очереди в консульствах по всему миру для того, чтобы как-то свои легализовать документы, украинцы там стоят", — говорит нардепка.

Она добавляет, что сегодня люди напуганы и закатывают страну любым способом.

"Сегодня люди, которые испуганы, покидают страну любым способом. Не возмущайте общество, не забывайте, что именно это общество во многом несет эту войну на своих плечах. Любой закон о мобилизации все-таки провоцирует нестабильность ", — считает она.

Тимошенко заявила, что ее партия потребует изъятия пунктов, предусматривающих уголовную ответственность за:

  • неявку в военкомат;
  • неоткрытие электронного кабинета;
  • непрохождение в срок ВЛК и т.д.

"Просто уголовная ответственность, репрессии — это не наша страна. Мы же не хотим, чтобы половина страны оказалась за решеткой, чтобы люди лесами убегали в Румынию, Венгрию или Польшу. Мы же не хотим бросать в тюрьмы людей, которые сегодня занимаются волонтерством, держат экономику на своих руках, чтобы страна жила. Категорически этого нельзя делать", — подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято на следующей неделе. Планируется принятие на 8-9 января этого года.

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