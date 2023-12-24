Дикий запропонував два виходи для розв'язання проблем із мобілізацією

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий. Фото: Апостроф

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий вважає, що потрібно ухвалити два рішення, щоб розв'язати проблему з мобілізацією. За його словами, одне людям сподобається, однак інше ні.

Про це Євген Дикий розповів в ефірі телемарафону.

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"Те, що людям сподобається: ми маємо ввести граничний термін служби у війську навіть під час війни. Але паралельно з цим нам треба закрити головну дірку в нашому законодавстві. Як це не неприємно, нам треба криміналізувати ухилення від військового обліку", — вважає Дикий.

За його словами, дезертирів слід суворо карати, щоб це передбачало п'ять років тюремного ув'язнення за ухилення від мобілізації

"А якщо ти просто не стоїш на обліку в військкоматі, просто посилаєш на всі "заставки" воєнкома з повісткою, виходиш через вікно в ТЦК — так от, це адміністративне правопорушення, 1400 гривень штрафу. Під час війни це не припустима розкіш. Коли людина буде стояти перед вибором: відвоювати 3 роки і повернутися або ті самі 3 роки відсидіти — це буде абсолютно інший вибір. От оці два рішення має прийняти Верховна Рада і ситуація зміниться", — додав експерт.

Нагадаємо, Дикий заявив, що В Україні потрібно мобілізувати пів мільйона осіб уже протягом цієї зими. За його словами, потрібно змінити прямо зараз, під Новий рік, законодавство, зробити правильно рамку для цієї мобілізації та звернутися до суспільства.