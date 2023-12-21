Коли в ЗСУ потрібні пів мільйона мобілізованих — Дикий назвав несподівані терміни

Політичний і військовий аналітик Євген Дикий. Фото: ТСН.ua

В Україні потрібно мобілізувати пів мільйона осіб уже протягом цієї зими. Потрібно змінити прямо зараз, під Новий рік, законодавство, зробити правильно рамку для цієї мобілізації та звернутися до суспільства.

Про це повідомив військовий і політичний аналітик Євген Дикий.

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Мобілізація пів мільйона осіб за зиму

За словами Дикого, в Україні важливо провести зараз мобілізацію, за яку до лав ЗСУ долучити близько 500 тисяч новобранців. Це потрібно зробити за короткий термін, протягом зими.

"По хорошому нам треба півмільйона додати за короткий період, тобто не за рік, не розтягувати це, а півмільйона набрати за цю зиму, тобто це за 3-4 місяці, ще швидше це фізично неможливо. Я був би радий, якби це можна було зробити за місяць, але будемо реалістами, 3-4 місяці, це якщо дуже напружитись", — сказав Дикий.

Аналітик зазначив, що для того, аби здійснити таку пришвидшену мобілізацію, потрібно провести зміни в законодавстві.

"Поміняти прямо зараз, під Новий рік, законодавство, зробити правильну рамку для цієї мобілізації, звернутись до суспільства. Якщо одночасно набирати пів мільйона людей за 3-4 місяці, а я вважаю, що це критична потреба, то треба звертатись до суспільства, до волонтерів, щоб допомогли вдягнути одночасно цю кількість людей", — додав Дикий.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Додамо, мобілізація може торкнутися 450-500 тис. українців. Водночас постає питання, чи можливо втілити такі темпи призову в життя.

Чи вдасться мобілізувати до ЗСУ людей не для "галочки" в кількості, а для наближення перемоги, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.