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Дикий предложил два выхода по решению проблем с мобилизацией

24 декабря 2023 01:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дикий предложил два выхода по решению проблем с мобилизацией
Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий. Фото: Апостроф
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир роты батальона "Айдар" военный аналитик Евгений Дикий считает, что нужно принять два решения, чтобы решить проблему с мобилизацией. По его словам, одно людям понравится, но другое нет.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире телемарафона.

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Что предлагает Дикий

"То, что людям понравится: мы должны ввести предельный срок службы в армии даже во время войны. Но параллельно с этим нам нужно закрыть главную дыру в нашем законодательстве. Как это ни неприятно, нам нужно криминализировать уклонение от военного учета", — считает Дикий. 

По его словам, дезертиров следует строго наказывать, чтобы это предусматривало пять лет тюремного заключения за уклонение от мобилизации

"А если ты просто не стоишь на учете в военкомате, просто посылаешь на все "заставки" военкома с повесткой, выходишь через окно в ТЦК — так вот это административное правонарушение, 1400 гривен штрафа. Во время войны это не допустима роскошь. Когда человек будет стоять перед выбором: отвоевать 3 года и вернуться или те же 3 года отсидеть — это будет совершенно другой выбор. Вот эти два решения должна принять Верховная Рада и ситуация изменится", — добавил эксперт.

Напомним, Дикий заявил, что в Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек уже в течение этой зимы. По его словам, нужно изменить прямо сейчас, к Новому году, законодательство, сделать правильно рамку для этой мобилизации и обратиться к обществу.

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