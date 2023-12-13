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Дикий запропонував мобілізувати на війну працівників Нацполіції

13 грудня 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Мобілізація в Україні: експерт запропонував мобілізувати поліцію
Працівники Нацполіції. Фото: FB/Нацполіція
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна може мобілізувати приблизно 100 тисяч працівників Нацполіції, а також інших правоохоронних органів. Зокрема, ДБР, фіксальної поліції, тощо, рівень підготовки яких є значно кращим, ніж у будь-якого цивільного мобілізованого.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий військовий аналітик Євген Дикий.

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"250 тисяч поліцейських під час війни — може, теж розкіш? Безпекова ситуація в країні це довзляє. Але не всіх гнати на фронт, адже може обвалитися структура, а от половину можна було би. Окрім Нацполіції є ще фіскальна поліція, ДБР — загалом ті, хто регулярно проходить комісію, є придатним, навчений володіти зброєю. У будь-якому разі їхній рівень значно вищий, ніж у будь-якого цивільного мобілізованого", — уточнив Дикий.

За його словами, позитивну роль у мобілізації відіграє також рекрутинг. Але для початку слід відмінити наказ, який забороняє мобілізовувати по відношенню до військових частин.

Нагадаємо, юрист Сергій Богун пояснив, чи можуть звільнити призовника з військової служби, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження на сайті "Юристи.UA".  

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