Мобілізація в Україні: експерт запропонував мобілізувати поліцію

Працівники Нацполіції. Фото: FB/Нацполіція

Україна може мобілізувати приблизно 100 тисяч працівників Нацполіції, а також інших правоохоронних органів. Зокрема, ДБР, фіксальної поліції, тощо, рівень підготовки яких є значно кращим, ніж у будь-якого цивільного мобілізованого.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий військовий аналітик Євген Дикий.

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"250 тисяч поліцейських під час війни — може, теж розкіш? Безпекова ситуація в країні це довзляє. Але не всіх гнати на фронт, адже може обвалитися структура, а от половину можна було би. Окрім Нацполіції є ще фіскальна поліція, ДБР — загалом ті, хто регулярно проходить комісію, є придатним, навчений володіти зброєю. У будь-якому разі їхній рівень значно вищий, ніж у будь-якого цивільного мобілізованого", — уточнив Дикий.

За його словами, позитивну роль у мобілізації відіграє також рекрутинг. Але для початку слід відмінити наказ, який забороняє мобілізовувати по відношенню до військових частин.

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