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Дикий предложил мобилизировать на войну работников Нацполиции

13 декабря 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Украине: эксперт предложил мобилизовать полицию
Сотрудники Нацполиции. Фото: FB/Нацполиция
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина может мобилизовать около 100 тысяч работников Нацполиции, а также работников других правоохранительных органов. В частности, ДБР, фиксальной полиции и т.п., уровень подготовки которых значительно лучше, чем у любого гражданского мобилизованного.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал известный военный аналитик Евгений Дикий.

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"250 тысяч полицейских во время войны — может, это роскошь? Ситуация безопасности в стране позволяет такой шаг. Но не всех гнать на фронт, ведь может обвалиться структура, а вот половину можно было бы. ДБР, фиксальная полиция, те, кто регулярно проходит комиссию, пригоден, обучен владеть оружием. В любом случае их уровень значительно выше, чем у любого гражданского мобилизованного", — уточнил Дикий.

По его словам, положительную роль в мобилизации играет также рекрутинг. Но для начала следует отменить приказ, запрещающий мобилизовать по отношению к воинским частям.

Напомним, юрист Сергей Богун объяснил, могут ли уволить призывника с военной службы, если его родной человек умер во время исполнения таких обязанностей в результате самоповреждения на сайте "Юристи.UA".

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