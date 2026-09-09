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Головна Мобілізація В Армія+ з'явився курс про управління боєм підрозділі БпС

В Армія+ з'явився курс про управління боєм підрозділі БпС

Ua ru
9 вересня 2026 04:30
Курс про управління боєм підрозділі БпС запустили у застосунку "Армія+"
Чоловік тримає в руці смартфон із відкритим застосунком "Армія+". Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс "Організація управляння боєм БпС". Цей курс була побудований на досвіді підрозділів, які ефективно використовують безпілотників системи на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

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Що відомо про новий курс у застосунку "Армія+"

"Курс допоможе розібратися, як організувати роботу пункту управління, координувати екіпажі різних типів, взаємодіяти з розвідкою та суміжними підрозділами, а також збирати й аналізувати результати бойової роботи", — йдеться у повідомленні.

Передусім цей курс розрахований для оперативних чергових пунктів управління підрозділів безпілотних систем та їхніх помічників, начальників штабів і командирів. Водночас він буде корисним і для інших військовослужбовців, які прагнуть краще зрозуміти принципи організації бойової роботи БпС.

Нова програма містить п'ять модулів, до яких входять 15 уроків. Під час навчання військовослужбовці опрацюють такі теми:

Читайте також:
  • організація пункту управління, а також завдання оперативного чергового та його помічника;
  • використання DELTA, зокрема модулів Monitor і Vezha, для отримання та передачі інформації;
  • організація спільної мапи, налагодження комунікації та взаємодії з екіпажами і суміжними підрозділами;
  • як проводити ближню, середню та дальну розвідку;
  • координацію екіпажів FPV, важких бомберів і ударних крил;
  • особливості управління бойовою роботою у міській забудові;
  • логістичне забезпечення бойових позицій;
  • збір необхідних даних та аналіз результатів діяльності підрозділу.

Окрему частину навчання присвячено взаємодії між екіпажами та різними службами. Зокрема, військовим пояснюють, як вибудувати спільну бойову роботу — від отримання відомостей про ситуацію та визначення відповідного засобу до виконання поставленого завдання і подальшого аналізу його результатів.

"Курс має допомогти підрозділам, які розвивають напрям безпілотних систем, швидше опановувати вже напрацьовані підходи до організації бойової роботи", — резюмували у міністерстві.

Як повідомляли Новини.LIVE, відсутність червоної позначки СЗЧ у застосунку "Армія+" не звільняє військового від кримінальної відповідальності. За словами правоохоронців, технічне зникнення є лише наслідком затримки в оновлені державних реєстрів.

Також ми писали, що застосунку "Армія+" в цьому році вже два роки від момента запуску.

розвідка військові мобілізація дрони курс Армія+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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