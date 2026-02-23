Відео
Дистанційно стати на облік — що говорять юристи

Дата публікації: 23 лютого 2026 15:25
Військовий облік ВПО - чи можна дистанційно стати на облік
Працівник ТЦК та внутрішньо переміщені особи. Фото: "АрміяInform", Мінсоцполітики. Колаж: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, як і усі інші категорії, але для цього їм треба стати на військовий облік на новому місці. Юристи наголосили, що дистанційно зробити це неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Дистанційний військовий облік — чи можливо це

Згідно із законодавством, усі громадяни чоловічої статі віком від 17 до 60 років мають перебувати на військовому обліку.

Військовий облік ведеться спеціалізованими структурами у складі Сухопутних військ Збройних сил України — територіальними центрами комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він є внутрішньо переміщеною особою — і не зміг оформити відстрочку від мобілізації, бо не перебуває на обліку в ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи можуть його взяти на облік у одному із територіальних центрів комплектування дистанційно.

"ТЦК не поставить Вас на облік дистанційно, отже, це марна трата часу з Вашого боку, на жаль", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він зазначив, що на військовий облік військовозобов'язані беруться тільки після особистого прибуття до ТЦК.

Чому відмова у відстрочці законна

Айвазян також пояснив, чому громадянин не зумів оформити відстрочку.

"В "Резерв+" відстрочки не буде, допоки Ви не станете на військовий облік за місцем обліку ВПО та знову не подасте заяву до ЦНАП вже до ТЦК за місцем обліку ВПО", — підкреслив адвокат.

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив правомірність відмови у відстрочці.

"Вам спочатку треба ставати на військовий облік за місцем ВПО, а вже потім — подавати на відстрочку. Дистанційно тут питання ніяк не вирішити", — запевнив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із українських громадян може стати на військовий облік в ТЦК з-за кордону.

Єдиний виняток Кабінет міністрів України зробив для призовників, яким не виповнилося 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна вказати у "Резерв+" місце проживання за кордоном.

Юристи наголосили — якщо військовозобов’язаний українець перебуває за кордоном, він може вказати у "Резерв+" місце проживання у іншій країні, але для того, аби зареєструватися в Україні, він повинен перебувати на військовому обліку.

військовий облік мобілізація ВПО відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
