Військовий облік за кордоном - як вказувати місце проживання у Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний українець перебуває за кордоном, він може вказати у "Резерв+" місце проживання у іншій країні. Але для того, аби зареєструватися в Україні, він повинен перебувати на військовому обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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"Резерв+" за кордоном

Під час повномасштабної війни частина українських військовозобов’язаних громадян опинилася за кордоном.

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої ще з довоєнних часів перебував за кордоном. Вона поцікавилася, які дані щодо місця перебування він має вказати у застосунку "Резерв+".

Коментуючи таку ситуацію, адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Чоловік може вказати місце проживання за кордоном".

Як зареєструватися в Україні з-за кордону

Якщо ж у громадянина, який перебуває за кордоном, немає реєстрації в Україні, ситуація ускладнюється, підкреслив Айвазян.

Юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

"Військовозобов'язаний чоловік може прописатись в Україні тільки за умови того, що він перебуває на обліку в ТЦК. Якщо з цим проблем немає, то потрібно оформити довіреність у консульстві України або у місцевого нотаріуса на особу в Україні, яка представлятиме інтереси чоловіка у ЦНАПі", — порадив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, як зміниться система військового обліку для українців за кордоном.