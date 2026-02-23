Могут ли ВПЛ стать на учет дистанционно

Работник ТЦК и внутренне перемещенные лица. Фото: "АрмияInform", Минсоцполитики. Коллаж: Новини.LIVE

Для оформления отстрочки от мобилизации гражданину нужно стать на воинский учет, даже если он является внутренне перемещенным лицом. По словам юристов, сделать это дистанционно, без визита в ТЦК, невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Воинский учет ВПЛ — можно ли стать дистанционно

Согласно законодательству, все граждане мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет должны находиться на воинском учете.

Военный учет ведется специализированными структурами в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины — территориальными центрами комплектования.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он является внутренне перемещенным лицом — и не смог оформить отсрочку от мобилизации, потому что не состоит на учете в ТЦК.

Мужчина поинтересовался, могут ли его взять на учет в одном из территориальных центров комплектования дистанционно.

"ТЦК не поставит Вас на учет дистанционно, следовательно, это пустая трата времени с Вашей стороны, к сожалению", — отметил в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он отметил, что на воинский учет военнообязанные берутся только после личного прибытия в ТЦК.

Отказ ТЦК в отсрочке — почему это законно

Айвазян также объяснил, почему гражданин не сумел оформить отсрочку.

"В "Резерв+" отсрочки не будет, пока Вы не станете на воинский учет по месту учета ВПЛ и снова не подадите заявление в ЦНАП уже в ТЦК по месту учета ВПЛ", — подчеркнул адвокат.

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил правомерность отказа в отсрочке.

"Вам сначала надо становиться на воинский учет по месту ВПЛ, а уже потом — подавать на отсрочку. Дистанционно здесь вопрос никак не решить", — заверил Кирда.

Есть только одна категория граждан, которые могут сделать это дистанционно, не въезжая на терориторию Украины.

Теоретический военнообязанный украинец за границей может указать в "Резерв+" место жительства вне Украины, но перед тем надо стать на воинский учет, а это можно сделать только лично, в ТЦК.