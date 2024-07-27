Відстрочка для багатодітних батьків - повний список документів для бронювання

Багатодітний батько з дітьми. Фото: vitebskbelproftrans.by

Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків надається навіть тоді, коли частина дітей живе не з батьком. Але тоді для оформлення відстрочки треба надати відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні діє норма закону, за якою батько трьох чи більше неповнолітніх дітей має право на відстрочку від мобілізації.

Це стосується і тих чоловіків, які мають дітей від різних шлюбів.

Вони мають надати до ТЦК відповідний пакет документів:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного та один із документів:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей (трьох і більше) або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю);

або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України.

Де живуть діти

Втім, наголосив юрист, важливим нюансом є визначення місця проживання дітей.

"Без визначення місця проживання з батьком можуть виникнути проблеми з отриманням відстрочки", — підкреслив Айвазян.

Він додав, що у такій ситуації військовозобов’язаному, можливо, доведеться звертатися до суду.

Нагадаємо, що при розгляді заяв від багатодітних батьків ТЦК та СП не мають права направляти таких осіб на ВЛК для медичного огляду до ухвалення комісією відповідного рішення про надання відстрочки.

Додамо, що в Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким у ТЦК та СП можуть вимагати від багатодітних батьків додатковий документ. Тепер їм треба нотаріально довести участь у матеріальному утриманні дітей.