ВЛК в Україні — чи треба проходити багатодітному батьку, щоб отримати відстрочку

Батько грається з дітьми. Фото: shutterstock.com

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема до них належать багатодітні батьки, які на утриманні мають трьох або більше неповнолітніх дітей.

Читайте також:

Але, чи потрібно таким особам проходити військово-лікарську комісію для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, пояснила адвокатка Марина Бекало на порталі b2bconsult.

Чи обов'язково проходити ВЛК багатодітним батькам, щоб отримати відстрочку

Як підкреслила правозахисниця, при розгляді заяв від багатодітних батьків ТЦК та СП не мають права направляти таких осіб на ВЛК для медичного огляду до ухвалення комісією відповідного рішення про надання відстрочки.

А відстрочку таким особам зобов'язані надати, адже така норма передбачена у ст. 23 ЗУ " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Єдине, що, відповідно до нових змін, якщо така особа має борги за сплату аліментів, то свого права на звільнення від проходження військової служби вона позбувається.

Військовозобов'язаний оформлює відстрочку у ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Яка процедура отримання відстрочки для багатодітних батьків

Для отримання відстрочки багатодітний батько повинен подати відповідну заяву до ТЦК, у якій має бути зазначено всі необхідні документи, що підтверджують наявність трьох або більше неповнолітніх дітей на утриманні. Після подачі заяви її розглядає спеціальна комісія ТЦК та СП.

Документи, які знадобляться для оформлення відстрочки:

фотокартка розміром 30×40 мм.

ті папери, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу).

копію довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України);

довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти).

копію свідоцтва про народження дітей;

копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копії сторінок паспорта батьків;

копію посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Раніше ми повідомляли, як часто військовозобов'язаний має проходити ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, хто з чоловіків повинен пройти повторну ВЛК у липні 2024 року.

Також ми інформували, які існують підстави для оскарження військово-лікарської комісії.