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Дети от разных браков — какие документы нужны для отсрочки

27 июля 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для многодетных родителей – полный список документов для бронирования
Многодетный отец с детьми. Фото: vitebskbelproftrans.by
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей дается даже тогда, когда часть детей живет не с отцом. Но тогда для оформления отсрочки необходимо предоставить соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине действует норма закона, согласно которой отец трех или более несовершеннолетних детей имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это касается и тех мужчин, которые имеют детей от разных браков.

Они должны предоставить в ТЦК соответствующий пакет документов:

  • свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:
  • свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решении суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);
  • или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;
  • или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
  • или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Где живут дети

Впрочем, подчеркнул юрист, важным нюансом является определение места жительства детей.

"Без определения местожительства с отцом могут возникнуть проблемы с получением отсрочки", — подчеркнул Айвазян.

Он добавил, что в такой ситуации военнообязанному, возможно, придется обращаться в суд.

Напомним, что при рассмотрении заявлений от многодетных родителей ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВЛК для медицинского осмотра для принятия комиссией соответствующего решения о предоставлении отсрочки.

Добавим, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.

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