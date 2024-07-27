Отсрочка для многодетных родителей – полный список документов для бронирования

Дети от разных браков — какие документы нужны для отсрочки
Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей дается даже тогда, когда часть детей живет не с отцом. Но тогда для оформления отсрочки необходимо предоставить соответствующие документы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для многодетных родителей
В Украине действует норма закона, согласно которой отец трех или более несовершеннолетних детей имеет право на отсрочку от мобилизации.
Это касается и тех мужчин, которые имеют детей от разных браков.
Они должны предоставить в ТЦК соответствующий пакет документов:
- свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:
- свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решении суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);
- или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;
- или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
- или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Где живут дети
Впрочем, подчеркнул юрист, важным нюансом является определение места жительства детей.
"Без определения местожительства с отцом могут возникнуть проблемы с получением отсрочки", — подчеркнул Айвазян.
Он добавил, что в такой ситуации военнообязанному, возможно, придется обращаться в суд.
Напомним, что при рассмотрении заявлений от многодетных родителей ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВЛК для медицинского осмотра для принятия комиссией соответствующего решения о предоставлении отсрочки.
Добавим, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.
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