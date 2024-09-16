Відстрочка багатодітному батьку - дитина від першого шлюбу дружини - чужа дитина і звільнення із армії

Військовослужбовець з дружиною і дітьми. Фото: Львівська ОВА

Наявність на вихованні трьох чи більше неповнолітніх дітей надає військовослужбовцю право на звільнення з лав ЗСУ. Але якщо дитина, навіть перебуваючи на вихованні та утриманні чоловіка, формально є дитиною дружини від попереднього шлюбу, а біологічний батько сплачує аліменти — наявність такої неповнолітньої дитини не дає права на звільнення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Звільнення з лав ЗСУ багатодітних батьків

Військовослужбовці, які проходять службу в Збройних сил України, мають право звільнитися з армії, якщо вони виховують трьох та більше неповнолітніх дітей.

Та іноді бувають ситуації, коли чоловік виховує як рідну дитину від попереднього шлюбу. Юристи пояснили, чи мають такі громадяни право на звільнення.

Коли виховання дитини не дає права на звільнення

"Якщо біологічний батько сплачує аліменти на дитину, то він вважається таким, що утримує останню", — зазначив Юрій Айвазян.

Тож у такому випадку, навіть якщо дитина живе разом із новим чоловіком своєї матері і той повноцінно виховує її, вона не вважатиметься його дитиною.

"За таких обставин звільнення військовослужбовця ЗСУ неможливе", — підкреслив адвокат.