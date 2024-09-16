Отсрочка многодетному отцу – ребенок от первого брака жены – чужой ребенок и увольнение из армии

Военнослужащий с супругой и детьми. Фото: Львовская ОВА

Наличие на воспитании трех или более несовершеннолетних детей предоставляет военнослужащему право на увольнение из рядов ВСУ. Но если ребенок, даже находясь на воспитании и содержании мужа, формально является ребенком супруги от предыдущего брака, а биологический отец платит алименты — наличие такого несовершеннолетнего ребенка не дает права на увольнение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных сил Украины, имеют право уволиться из армии, если они воспитывают троих и более несовершеннолетних детей.

Но иногда бывают ситуации, когда мужчина воспитывает как родного ребенка от предыдущего брака. Юристы объяснили, имеют ли такие граждане право на увольнение.

Когда воспитание ребенка не дает права на увольнение

"Если биологический отец платит алименты на ребенка, то считается, что ребенок пребывает на его удержании", — отметил Юрий Айвазян.

Так что в таком случае, даже если ребенок живет вместе с новым мужем своей матери и тот полноценно воспитывает его, он не будет считаться его ребенком.

"При таких обстоятельствах увольнение военнослужащего ВСУ невозможно", — подчеркнул адвокат.