Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Ребенок от первого брака жены — может ли уход за ним являться поводом для увольнения из ВСУ arrow

Ребенок от первого брака жены — может ли уход за ним являться поводом для увольнения из ВСУ

16 сентября 2024 19:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка многодетному отцу – ребенок от первого брака жены – чужой ребенок и увольнение из армии
Военнослужащий с супругой и детьми. Фото: Львовская ОВА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Наличие на воспитании трех или более несовершеннолетних детей предоставляет военнослужащему право на увольнение из рядов ВСУ. Но если ребенок, даже находясь на воспитании и содержании мужа, формально является ребенком супруги от предыдущего брака, а биологический отец платит алименты — наличие такого несовершеннолетнего ребенка не дает права на увольнение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Увольнение из рядов ВСУ многодетных родителей

Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных сил Украины, имеют право уволиться из армии, если они воспитывают троих и более несовершеннолетних детей.

Но иногда бывают ситуации, когда мужчина воспитывает как родного ребенка от предыдущего брака. Юристы объяснили, имеют ли такие граждане право на увольнение.

Когда воспитание ребенка не дает права на увольнение

"Если биологический отец платит алименты на ребенка, то считается, что ребенок пребывает на его удержании", — отметил Юрий Айвазян.

Так что в таком случае, даже если ребенок живет вместе с новым мужем своей матери и тот полноценно воспитывает его, он не будет считаться его ребенком.

"При таких обстоятельствах увольнение военнослужащего ВСУ невозможно", — подчеркнул адвокат.

Также важные новости дня по теме:

ВСУ дети военные увольнение военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:00 Брак с военным — как ускорить процесс

19:59 В Херсонской области погиб ребенок из-за детонации взрывчатки

19:57 Политзаключенному Сизикову в Крыму назначили 17 лет лишения свободы — Лубинец сообщил детали

19:57 Ребенок от первого брака жены — может ли уход за ним являться поводом для увольнения из ВСУ

19:42 Зеленский подписал указы о наградах воинам, которые участвовали в операции на Курщине — обращение

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:28 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет в Украине

19:19 Эксперт заявил, что Россия могла развернуть новое производство "Шахедов"

19:16 Зеленский заявил об улучшении центров боевой подготовки

19:05 В Херсоне раздались взрывы

19:02 Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с Реалом

20:00 Брак с военным — как ускорить процесс

19:59 В Херсонской области погиб ребенок из-за детонации взрывчатки

19:57 Политзаключенному Сизикову в Крыму назначили 17 лет лишения свободы — Лубинец сообщил детали

19:57 Ребенок от первого брака жены — может ли уход за ним являться поводом для увольнения из ВСУ

19:42 Зеленский подписал указы о наградах воинам, которые участвовали в операции на Курщине — обращение

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:28 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет в Украине

19:19 Эксперт заявил, что Россия могла развернуть новое производство "Шахедов"

19:16 Зеленский заявил об улучшении центров боевой подготовки

19:05 В Херсоне раздались взрывы

19:02 Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с Реалом

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку