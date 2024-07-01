Відстрочка для багатодітних батьків, особливості

Багатодітний батько. Фото: vitebskbelproftrans.by

Батько трьох чи більше неповнолітніх дітей може розраховувати на відстрочку від мобілізації у особливий період. Це стосується навіть тих батьків, у яких частина дітей — від попередніх шлюбів і проживає з матерями.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Згідно із чинним законодавством, законне право на відстрочку від мобілізації у особливий період мають чоловіки, у яких є троє чи більше неповнолітніх дітей.

Причому це правило стосується не тільки тих чоловіків, які мають трьох дітей у своїй нинішній сім’ї, а й тих, у кого на утриманні є діти із різних шлюбів.

Які документи потрібні

Такі військовозобов’язані, аби отримати відстрочку, мають надати на розгляд комісії якихсь із наступних документів.

Це:

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю);

рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Нагадаємо, раніше юристка назвала причину, чому батько дитини з інвалідністю може не отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, що певні категорії військовозобов'язаних громадян втратили право на отримання відстрочки від мобілізації. Їх можуть призвати на військову службу.