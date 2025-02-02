Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю — список документів

Чоловік і дитина з інвалідністю. Фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо у нього на утриманні перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю. Для відстрочки потрібно надати документи, які засвідчують факт інвалідності дитини, а також її родинний зв’язок із військовозобов’язаним.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації з цілої низки причин.

Це, зокрема, може бути догляд за близьким родичем, наприклад, за неповнолітньою дитиною, яка має інвалідність.

"Право на відстрочку від військової служби у зв'язку з наявністю дитини з інвалідністю до 18 років Ви маєте", — пояснила такому військовозобов’язаному юристка Ангеліна Лисак.

При цьому, додала юристка, для оформлення відстрочки за такою підставою не потрібно бути батьком-одинаком.

"Наявність матері дитини в такому випадку не позбавляє Вас права на відстрочку", — наголосила Лисак.

Документи, потрібні для відстрочки

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, які саме документи треба надати військовозобов’язаному для відстрочки з такої причини.

Для підтвердження інвалідності дитини необхідно мати:

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ,

або індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарськоконсультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.

Також необхідно надати свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку для догляду за рідними без довідки МСЕК.

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