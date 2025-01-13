Відстрочка для догляду — чи надається відстрочка для догляду за батьками дружини

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: ЖОТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають право на оформлення відстрочки від мобілізації за близькими родичами. Але до списку таких родичів не входять батьки дружини, догляд за ними не надає права на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду

Однією з підстав для оформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних громадян може бути догляд за хворими родичами чи такими, які потребують постійного догляду.

Серйозність хвороби чи необхідність постійного догляду мають бути підтверджені відповідними довідками.

Чи можна оформити догляд за батьками дружини

До юристів звернулася жінка, яка поцікавилася, чи зможе її чоловік отримати відстрочку від мобілізації, якщо її батьки потребують постійного догляду.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що зараз, після змін у законодавстві, це не може бути підставою для відстрочки від призову.

"Ваш чоловік зможе оформити відстрочку тільки за умови того, що ви самі потребуватимете постійного догляду", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що потрібно для оформлення відстрочки для догляду за далеким родичем.

Також ми повідомляли про те, які документи потрібні для того, аби оформити відстрочку по догляду за батьками, які хворіють.