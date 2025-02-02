Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью — список документов

Мужчина и ребенок с инвалидностью. Фото: depositphotos.com

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Для отсрочки нужно предоставить документы, удостоверяющие факт инвалидности ребенка, а также его родственную связь с военнообязанным.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по целому ряду причин.

Это, в частности, может быть уход за близким родственником, например, за несовершеннолетним ребенком, который имеет инвалидность.

"Право на отсрочку от военной службы в связи с наличием ребенка с инвалидностью до 18 лет Вы имеете", — пояснила такому военнообязанному юрист Ангелина Лысак.

При этом, добавила юрист, для оформления отсрочки по такому основанию не нужно быть отцом-одиночкой.

"Наличие матери ребенка в таком случае не лишает Вас права на отсрочку", — отметила Лысак.

Документы, необходимые для отсрочки

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, какие именно документы надо предоставить военнообязанному для отсрочки по такой причине.

Для подтверждения инвалидности ребенка необходимо иметь:

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом,

или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Также необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку для ухода за родными без справки МСЭК.

Также мы сообщали о том, возможна ли отсрочка для ухода за родителями жены.