Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью — список документов

Ребенок с инвалидностью — какие документы нужны для отсрочки
Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Для отсрочки нужно предоставить документы, удостоверяющие факт инвалидности ребенка, а также его родственную связь с военнообязанным.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью
Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по целому ряду причин.
Это, в частности, может быть уход за близким родственником, например, за несовершеннолетним ребенком, который имеет инвалидность.
"Право на отсрочку от военной службы в связи с наличием ребенка с инвалидностью до 18 лет Вы имеете", — пояснила такому военнообязанному юрист Ангелина Лысак.
При этом, добавила юрист, для оформления отсрочки по такому основанию не нужно быть отцом-одиночкой.
"Наличие матери ребенка в таком случае не лишает Вас права на отсрочку", — отметила Лысак.
Документы, необходимые для отсрочки
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, какие именно документы надо предоставить военнообязанному для отсрочки по такой причине.
Для подтверждения инвалидности ребенка необходимо иметь:
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом,
- или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.
Также необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку для ухода за родными без справки МСЭК.
Также мы сообщали о том, возможна ли отсрочка для ухода за родителями жены.
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