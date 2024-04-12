До яких змін призведе новий закон про мобілізацію — відповідь нардепа

Українські військовослужбовці. Фото: ArmyInform

Закон про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила в четвер, 11 квітня, має принести зміни на краще. Нововведення ініцюювали військовослужбовці, а їм добре відомо, що потрібно для зміцнення армії сьогодні.

Про це в інтерв'ю ТСН у четвер, 11 квітня, сказав член комітету Верховної Ради України з питань оборони, національної безпеки та розвідки, народний депутат Вадим Івченко.

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Нардеп повідомив, що росіяни готують до 300 тисяч на доукомплектування своїх підрозділів. У зв'язку з цим Україна має захищатися та не допустити, щоби російський воєнком мобілізував українців так само, як це було в Херсоні, Бердянську, Мелітополі, Маріуполі та інших окупованих містах.

На думку Івченка, зміни, внесені в закон, працюватимуть, адже їх ініціаторами були військовослужбовці, які найкраще знають про теперішні потреби.

"Ми трошки відкоригували, згідно з нормами Конституції, додали, згідно з нашим фаховим власним досвідом, для того, щоб воно почало працювати... І я молюся за те, щоб вони не помилилися. Тому що нам цю помилку ніхто не пробачить", — зазначив він.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, у Верховній Раді розглянули та ухвалили закон про мобілізацію. У документ внесли 31 правку, зокрема тепер у ньому немає норми про демобілізацію. Закон набуде чинності через місяць, після підписання Президентом України Володимиром Зеленським.

Також раніше командувач Об'єданих сил ЗСУ Юрій Содоль повідомив, що російські війська за чисельністю в 7-10 разів більше за українські.