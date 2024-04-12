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К каким изменениям приведет новый закон о мобилизации — ответ нардепа

12 апреля 2024 05:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
К каким изменениям приведет новый закон о мобилизации — ответ нардепа
Украинские военнослужащие. Фото: ArmyInform
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Закон о мобилизации, принятый Верховной Радой Украины в четверг, 11 апреля, должен принести изменения к лучшему. Нововведения инициировали военнослужащие, а им хорошо известно, что нужно для укрепления армии сегодня.

Об этом в интервью ТСН в четверг, 11 апреля, сказал член комитета Верховной Рады Украины по обороне, национальной безопасности и разведке, народный депутат Вадим Ивченко.

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Нардеп сообщил, что россияне готовят до 300 тысяч на доукомплектование своих подразделений. В связи с этим Украина должна защищаться и не допустить, чтобы российский военком мобилизовал украинцев так же, как это было в Херсоне, Бердянске, Мелитополе, Мариуполе и других оккупированных городах.

По мнению Ивченко, изменения, внесенные в закон, будут работать, ведь их инициаторами были военнослужащие, которые лучше знают о нынешних нуждах.

"Мы немного откорректировали, согласно нормам Конституции, добавили, согласно нашему профессиональному собственному опыту, для того, чтобы оно начало работать... И я молюсь за то, чтобы они не ошиблись. Потому что нам эту ошибку никто не простит", — отметил он.

Напомним, в четверг, 11 апреля, в Верховной Раде рассмотрели и приняли закон о мобилизации. В документ внесли 31 правку, в частности, теперь в нем нет нормы о демобилизации. Закон вступит в силу через месяц, после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль сообщил, что российские войска по численности в 7-10 раз больше украинских.

война
закон
нардепы
армия
мобилизация

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