Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому

Верховна Рада України. Фото: rada.gov

У Верховній Раді України в четвер, 11 квітня, розпочалося засідання щодо законопроєкту про мобілізацію. Так, його було ухвалено в цілому.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Законопроєкт про мобілізацію прийнято в цілому. "За" — 283", — йдеться у повідомленні.

За словами депутата, враховані 31 правка набрали необхідні голоси на підтвердження.

Результати голосування. Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Без інтриги, окрім правки про демобілізацію, — там 227", — зауважив він.

Железняк додав, що поки невідомо, чи буде хтось вносити постанову для блокування Спікером.

Свої голоси по фракціям віддали:

Слуга народу — 192;

Європейська Солідарність — 0;

Батьківщина — 2;

Платформа за життя та мир — 18;

Голос — 16;

Відновлення — 16;

За майбутнє — 12;

Довіра — 15;

Позафракційні — 12.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук пояснив, чому вчора на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів.

Також 10 квітня парламент ухвалив за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народний обранець.

Крім того, Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.