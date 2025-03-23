Ще 11 бригад додаються до проєкту Контракт 18-24

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ.

Міністерство оборони України розширює програму контрактної служби для молоді віком від 18 до 24 років. Невдовзі програмою будуть охоплені додаткові підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

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Згідно з повідомленням заступник керівника Офісу президента, до програми будуть включені наступні бригади:

Бригади ЗСУ

3 окрема штурмова бригада;

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39 окрема бригада берегової оборони;

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Національна гвардія України

12 бригада спеціального призначення "Азов";

13 бригада оперативного призначення "Хартія".

Нагадаємо, що виплата грошової допомоги у розмірі 1 мільйона гривень передбачена для військовослужбовців, які вступили на службу до 25 років віку з 24 лютого 2022 року, брали участь у бойових діях не менше шести місяців і продовжують службу на момент набрання чинності постановою від 13 лютого 2025 року.

Раніше рекрутер 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Олександр Зорін розповідав, що в армії та в його бригаді успішно діє проєкт "Контракт 18-24". Дуже активно розглядаються заявки рекрутів і ще жоден з них не сказав, що прийшов на контракт за гроші.

Також ми повідомляли, що ЗСУ назвали найпопулярніші посади на "Контракт 18-24" серед новобранців.