Контракт із ЗСУ для 18-24-річних — які посади найпопулярніші серед добровольців

Бійці-добровольці на навчаннях під Києвом. Фото: GENYA SAVILOV/AFP

В Україні у лютому 2025 року запрацювала нова ініціатива "Контракт 18-24", мета якої залучити до Сил оборони добровольців саме цієї вікової групи. Долучитися до армії пропонують за однорічним контрактом. Проєкт пропонує гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії. Станом на березень вже тисячі юнаків подали заявки, а перші новобранці склали присягу.

Які найпопулярніші посади у ЗСУ серед українців віком від 18 до 24 років, розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України Віктор Самохін в інтерв'ю речнику Міноборони Дмитру Лазуткіну.

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Так, за словами Самохіна, найбільш запитувані серед українських юнаків посади — розвідник та снайпер.

"Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена", — наголосив він.

Віктор Самохін наголосив, що фахівці з рекрутингу пропонують молоді весь перелік посад, загалом їх дев'ять:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

гранатометник;

помічник гранатометника;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Раніше ми повідомляли, кому з юнаків 18-24 роки можуть відмовити у підписанні контракту з ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати юнаки 18-24 роки, які підпишуть контракт із ЗСУ, та у яких випадках гроші можуть забрати.

Також ми інформували, як зміниться мобілізація чоловіків старше 50 років з березня 2025 року.