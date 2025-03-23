Еще 11 бригад добавляются к проекту Контракт 18-24

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ.

Министерство обороны Украины расширяет программу контрактной службы для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Вскоре программой будут охвачены дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

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Согласно сообщению заместитель руководителя Офиса президента, в программу будут включены следующие бригады:

Бригады ВСУ

3 отдельная штурмовая бригада;

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;

36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;

39 отдельная бригада береговой обороны;

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Национальная гвардия Украины

12 бригада специального назначения "Азов";

13 бригада оперативного назначения "Хартия".

Напомним, что выплата денежной помощи в размере 1 миллиона гривен предусмотрена для военнослужащих, которые поступили на службу до 25 лет возраста с 24 февраля 2022 года, участвовали в боевых действиях не менее шести месяцев и продолжают службу на момент вступления в силу постановления от 13 февраля 2025 года.

Ранее рекрутер 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Александр Зорин рассказывал, что в армии и в его бригаде успешно действует проект "Контракт 18-24". Очень активно рассматриваются заявки рекрутов и еще ни один из них не сказал, что пришел на контракт за деньги.

Также мы сообщали, что ВСУ назвали самые популярные должности на "Контракт 18-24" среди новобранцев.