Еще 11 бригад добавляются к проекту Контракт 18-24

К "Контракту 18-24" добавят новые бригады — какой будет выбор
Министерство обороны Украины расширяет программу контрактной службы для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Вскоре программой будут охвачены дополнительные подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.
Какие бригады присоединятся к проекту "Контракт 18-24"
Согласно сообщению заместитель руководителя Офиса президента, в программу будут включены следующие бригады:
Бригады ВСУ
- 3 отдельная штурмовая бригада;
- 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада;
- 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского;
- 39 отдельная бригада береговой обороны;
- 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.
Национальная гвардия Украины
- 12 бригада специального назначения "Азов";
- 13 бригада оперативного назначения "Хартия".
Напомним, что выплата денежной помощи в размере 1 миллиона гривен предусмотрена для военнослужащих, которые поступили на службу до 25 лет возраста с 24 февраля 2022 года, участвовали в боевых действиях не менее шести месяцев и продолжают службу на момент вступления в силу постановления от 13 февраля 2025 года.
Ранее рекрутер 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Александр Зорин рассказывал, что в армии и в его бригаде успешно действует проект "Контракт 18-24". Очень активно рассматриваются заявки рекрутов и еще ни один из них не сказал, что пришел на контракт за деньги.
Также мы сообщали, что ВСУ назвали самые популярные должности на "Контракт 18-24" среди новобранцев.
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