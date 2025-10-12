Письменник Богдан Логвиненко став військовослужбовцем

Богдан Логвиненко. Фото: Bogdan Logvynenko/Facebook

До лав захисників України долучився 36-річний письменник і журналіст Богдан Логвиненко. Він уже склав присягу й почав проходити базову загальну військову підготовку.

Про це сам новоспечений воїн повідомив 10 жовтня.

Що відомо про вступ Логвиненка до ЗСУ

За словами Логвиненка, до початку служби він готувався: ще два роки тому повідомив команді Ukraïner, що потрібно підшукати йому заміну. В учасників проєкту тоді була ідея увійти в медійну службу війська. Цього не сталося, але до Сил оборони долучилися всі військовозобов'язані учасники команди. Логвиненко став останнім із них.

У війську письменник обійматиме посаду солдата-водія. Служити він вирішив добровільно, хоча й мав підстави для відстрочки за сімейними обставинами.

"Не бути пліч-о-пліч зі своїми емоційно складніше за мої сили. Не бути сьогодні в Силах оборони, де катастрофічно бракує людей, де мотивація падає через постійні обіцянки переговорів "за кілька тижнів" — це тиха згода із загибеллю", — наголосив Логвиненко.

Також чоловік зазначив, що Росія заслала його батька на Празьку весну, а також вбила Голодомором трьох дітей і дружину його дідуся.

