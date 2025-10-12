Видео
Україна
В ряды ВСУ вступил писатель — кто он

В ряды ВСУ вступил писатель — кто он

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 01:30
Писатель Богдан Логвиненко стал военнослужащим
Богдан Логвиненко. Фото: Bogdan Logvynenko/Facebook

В ряды защитников Украины вступил 36-летний писатель и журналист Богдан Логвиненко. Он уже принял присягу и начал проходить базовую общую военную подготовку.

Об этом сам новоиспеченный воин сообщил 10 октября.

Читайте также:

Что известно о поступлении Логвиненко в ВСУ

По словам Логвиненко, к началу службы он готовился: еще два года назад сообщил команде Ukraïner, что нужно подыскать ему замену. У участников проекта тогда была идея войти в медийную службу войска. Этого не произошло, но к Силам обороны присоединились все военнообязанные участники команды. Логвиненко стал последним из них.

В армии писатель будет занимать должность солдата-водителя. Служить он решил добровольно, хотя и имел основания для отсрочки по семейным обстоятельствам.

"Не быть бок о бок со своими эмоционально сложнее моих сил. Не быть сегодня в Силах обороны, где катастрофически не хватает людей, где мотивация падает из-за постоянных обещаний переговоров "через несколько недель" — это тихое согласие с гибелью", — заявил Логвиненко.

Также мужчина отметил, что Россия сослала его отца на Пражскую весну, а также убила Голодомором троих детей и жену его дедушки.

Напомним, нардеп Татьяна Черновол не планирует возвращаться к работе в Верховной Раде. На данный момент она служит в ВСУ.

Также мы сообщали об объявлении подозрения генеральному директору ФК "Чернигов". По данным следствия, он зачислил в штат и забронировал от мобилизации людей, которые не участвовали в деятельности футбольного клуба.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
