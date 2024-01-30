До Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію — основні тези

Засідання ВР. Ілюстративне фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, Урядом і нардепами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Тому в Міноборони опублікували основні тези оновленої версії закону про мобілізацію.

Визначеність

Буде визначатися чіткий термін служби на термін воєнного стану.

Люди, які мають будь-яку групу інвалідності, будуть звільнені від військової служби.

Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку впродовж двох місяців, аби вирішити особисті питання та підготуватися до мобілізації.

Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Можливість відпочити

Відпустка, яка буде надаватися кожного року, під час воєнного стану, впродовж календарного року її можуть надавати частинами.

Військові, яких було звільнено з полону, зможуть додатково отримати 90 днів відпустки (разом з грошовим забезпеченням, якщо вони все ж вирішать продовжити службу).

Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Зручність

Аби оновити дані, військовозобов'язаним не потрібно буде відвідувати ТЦК, адже це можна буде зробити в онлайн-форматі, а саме в особистому кабінеті або в ЦНАП (електронний кабінет буде створено на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг").

Можна переїжджати до інших міст без дозволу військкомата, проте після цього необхідно буде стати на облік за новою адресою.

Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Навченість

Після мобілізації всі українці будуть обов'язково проходити військову підготовку 2-3 місяці, тобто людину не можуть одразу відправити на фронт після призову.

Скасування строкової служби, замість неї буде базова військова підготовка.

Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Рівність

Створюється облік для всіх.

Виключення права на відстрочку від призову у держслужбовців.

Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Забезпеченість

Грошове забезпечення.

Додаткова винагорода.

Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Крім того, призовний вік буде скорочено до 25 років.

Також ТЦК може звернутися до суду, аби накласти на військовозобов'язаного арешт на банківські рахунки та цінності в банках, ввести обмеження на виїзд за кордон й обмежити право на водіння автомобільним транспортом.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.