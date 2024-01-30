До Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію — основні тези
Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, Урядом і нардепами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Тому в Міноборони опублікували основні тези оновленої версії закону про мобілізацію.
Визначеність
- Буде визначатися чіткий термін служби на термін воєнного стану.
- Люди, які мають будь-яку групу інвалідності, будуть звільнені від військової служби.
- Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку впродовж двох місяців, аби вирішити особисті питання та підготуватися до мобілізації.
Можливість відпочити
- Відпустка, яка буде надаватися кожного року, під час воєнного стану, впродовж календарного року її можуть надавати частинами.
- Військові, яких було звільнено з полону, зможуть додатково отримати 90 днів відпустки (разом з грошовим забезпеченням, якщо вони все ж вирішать продовжити службу).
Зручність
- Аби оновити дані, військовозобов'язаним не потрібно буде відвідувати ТЦК, адже це можна буде зробити в онлайн-форматі, а саме в особистому кабінеті або в ЦНАП (електронний кабінет буде створено на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг").
- Можна переїжджати до інших міст без дозволу військкомата, проте після цього необхідно буде стати на облік за новою адресою.
Навченість
- Після мобілізації всі українці будуть обов'язково проходити військову підготовку 2-3 місяці, тобто людину не можуть одразу відправити на фронт після призову.
- Скасування строкової служби, замість неї буде базова військова підготовка.
Рівність
- Створюється облік для всіх.
- Виключення права на відстрочку від призову у держслужбовців.
Забезпеченість
- Грошове забезпечення.
- Додаткова винагорода.
Крім того, призовний вік буде скорочено до 25 років.
Також ТЦК може звернутися до суду, аби накласти на військовозобов'язаного арешт на банківські рахунки та цінності в банках, ввести обмеження на виїзд за кордон й обмежити право на водіння автомобільним транспортом.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.
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