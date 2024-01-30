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До Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію — основні тези

30 січня 2024 21:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію — основні тези
Засідання ВР. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, Урядом і нардепами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Тому в Міноборони опублікували основні тези оновленої версії закону про мобілізацію.

Визначеність

  • Буде визначатися чіткий термін служби на термін воєнного стану.
  • Люди, які мають будь-яку групу інвалідності, будуть звільнені від військової служби.
  • Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку впродовж двох місяців, аби вирішити особисті питання та підготуватися до мобілізації. 
основні тези закону про мобілізацію
Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Можливість відпочити

  • Відпустка, яка буде надаватися кожного року, під час воєнного стану, впродовж календарного року її можуть надавати частинами.
  • Військові, яких було звільнено з полону, зможуть додатково отримати 90 днів відпустки (разом з грошовим забезпеченням, якщо вони все ж вирішать продовжити службу).
основні тези закону про мобілізацію
Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Зручність

  • Аби оновити дані, військовозобов'язаним не потрібно буде відвідувати ТЦК, адже це можна буде зробити в онлайн-форматі, а саме в особистому кабінеті або в ЦНАП (електронний кабінет буде створено на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг").
  • Можна переїжджати до інших міст без дозволу військкомата, проте після цього необхідно буде стати на облік за новою адресою. 
основні тези закону про мобілізацію
Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Навченість

  • Після мобілізації всі українці будуть обов'язково проходити військову підготовку 2-3 місяці, тобто людину не можуть одразу відправити на фронт після призову.
  • Скасування строкової служби, замість неї буде базова військова підготовка.
основні тези закону про мобілізацію
Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Рівність

  • Створюється облік для всіх.
  • Виключення права на відстрочку від призову у держслужбовців.
основні тези закону про мобілізацію
Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Забезпеченість

  • Грошове забезпечення.
  • Додаткова винагорода.
основні тези закону про мобілізацію
Нова версія закону про мобілізацію. Інфографіка: Міноборони

Крім того, призовний вік буде скорочено до 25 років. 

Також ТЦК може звернутися до суду, аби накласти на військовозобов'язаного арешт на банківські рахунки та цінності в банках, ввести обмеження на виїзд за кордон й обмежити право на водіння автомобільним транспортом. 

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

Міноборони
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
люди
війна в Україні

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